Notre film coup de coeur : M. Peabody et Sherman : les voyages dans le temps

Il a tout réussi dans sa vie : prix Nobel de physique, champion olympique, grand cuisinier, homme d’affaires avisé, etc. Mais il manque une chose à M. Peabody : la joie d’être père. C’est chose faite lorsqu’il adopte, le plus légalement du monde, Sherman, un petit orphelin. Bientôt, celui-ci est en âge d’aller à l’école, et M. Peabody décide de lui apprendre l’histoire. Pour cela, il met au point une extraordinaire machine à remonter le temps, qui lui permet d’emmener Sherman avec lui au beau milieu de la Révolution française, de la Renaissance italienne, de la guerre de Troie, etc.

Ces deux personnages amusants sont inspirés de ceux créés pour la télévision, dans les années 60, par Ted Key. Grâce à une superbe 3D, le spectateur effectue, en compagnie des héros, des voyages dans le temps aussi spectaculaires qu’amusants, même s’ils ne sont guère historiques !

Malheureusement, si le rythme est très soutenu, si les images sont magnifiques et l’humour souvent de la partie, on peine à éprouver de la sympathie pour ces personnages qui expriment peu d’émotions. C’est d’autant plus dommage que cette initiation à l’art d’être père, autrement qu’en étant simplement autoritaire, est pleine de jolies notations. Quant au fait que le héros est un chien qui adopte un enfant, c’est une bizarrerie assez inutile. Des réserves mineures pour un film qui enchantera les enfants.

Film d’animation américain. De Rob Minkoff, avec les voix de Ty Burrell/Guillaume Gallienne (M. Peabody), Max Charles/Jules Timmerman (Sherman), Ariel Winter/Garance Pauwels (Penny), Stephen Colbert/Vincent Ropion (M. Peterson) (1 h 32).