Spectacle : Josephine et Sidney ressuscitent les années folles

Raphaëlle Delaunay, ex-membre du corps de ballet de l’opéra de Paris, décide de rejoindre le prestigieux Tanztheater sur l’invitation de Pina Bausch. Remisant ses pointes au grenier, elle libère son corps et apprend ainsi à occuper l’espace dans une relation plus frontale. Riche de ce double cursus, elle imagine alors un spectacle dédié à deux génies des années 20, Joséphine Baker, célèbre meneuse de revue afro-américaine, et Sidney Bechet, saxophoniste et compositeur de jazz américain d’origine créole.

Accompagnés sur scène par le sextet de jazz de Patrice Caratini, les danseurs se jouent des stéréotypes comme Joséphine arborant sa ceinture de banane avait pu le faire auparavant. Génies reconnus en pleine France coloniale, Sydney et Joséphine ressuscitent dans cette pièce dansée et musicale mêlant jazz hip-hop et classique.

Pratique. Mardi 11 février, à 20h30, Le Rive Gauche. Tarifs 10 à 20€. Tél. 02 32 91 94 94