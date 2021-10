Elmer Food Beat en concert au BBC ce samedi 8 février

Elmer Food Beat est né durant l’été 1986. La légende dit que ce fut pour la fête de la musique. En commençant seulement par quelques dates dans les bars de la côte atlantique, la fièvre s’est ensuite emparée des filles et des garçons qui assistent par hasard à ces concerts sauvages et le groupe connut un succès fulgurant jusque dans les années 90 partout en France. Twistos, Manou, Vincent, Kalou et Grand Lolo reviennent pour vous au BBC le samedi 8 février dès 20h pour des retrouvailles à la hauteur de vos espérances…

Retrouvez Elmer Food Beat au BBC ce samedi 8 février à Hérouville-Saint-Clair. Tarif et réservations ici