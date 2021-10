The Voice : Natacha Andreani fait vibrer les coachs avec sa reprise d'Asaf Avidan

Pour Natacha Andréani, étudiante en sciences du langage à Starsbourg, a vécu beaucoup de moments difficilse lors de ses années lycée. La musique l’a aidée à s’en sortir. Aujourd’hui, The Voice, La Plus Belle Voix, représente une opportunité unique et elle va tenter de convaincre les coachs avec son interprétation de "One Day" d’Asaf Avidan.

Pari réussi elle a choisi Garou