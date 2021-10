Francophonie : inventez le "Mot de la Semaine" sur Facebook

Le palmarès de ce défi intitulé "Inventez le Mot de la Semaine" (www.facebook.com/dismoidixmots) sera annoncé le 24 mars. Une version junior est mise en place sur le blog du magazine Okapi. Le jury choisira les lauréats, junior comme senior, parmi les contributions les plus "aimées" des internautes.

L'édition 2014 de la Semaine de la langue française et de la Francophonie fait ainsi appel "à l'imagination lexicale ou syntaxique pour lutter contre les tics de langage, les expressions toutes faites ou le jargon professionnel qui envahissent le quotidien et banalisent langue et pensée", soulignent les organisateurs, dont le ministère de la Culture et de la communication.

Organisée chaque année en mars, la Journée internationale de la Francophonie, ainsi que la Semaine de la langue française et de la Francophonie, est le rendez-vous régulier des amoureux des mots, en France, comme à l'étranger. Elle offre l'occasion de fêter la langue française en lui manifestant son attachement et en célébrant sa richesse et sa diversité.