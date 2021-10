Il n'y aura aucun nouveau poste pour le 1er degré, "ce qui suppose de compter sur les fermetures de classes pour répondre aux orientations du ministre de l'Education sur les zones prioritaires, sur la scolarisation des + de 3 ans, sur les décharges de directeurs, ou encore sur la formation continue", dénonce le syndicat Snuipp FSU de l'Orne.

Le syndicat dénonce aussi le calendrier. Avec les élections municipales, les comités techniques et autres CDEN risquent de ne s'achever que le 11 avril, alors que les enseignants dont le poste sera supprimé doivent se prononcer dès le lendemain sur leurs souhaits de nouvelle affectation.

Pas de dotation non plus dans le second degrès, ce qui impose des regroupements de classes de différentes fillières, et des heures supplémentaires pour les enseignants, dénonce Eric Hallouard, secrétaire général du syndicat dans l'Orne:

La FSU dénonce les conditions de la carte scolaire pour septembre prochain

6 suppressions de postes sont annoncées en collège, 1 en Segpa/Ulis/classes relais, aucune création ni suppression en Eréa, moins d'1 création en lycées d'enseignement général et technologique, et 1,5 suppression en lycées professionnels:

