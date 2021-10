Lioan, Toulousain de 18 ans est musicien. Il a décidé d’arrêter ses études pour se consacrer pleinement à la musique. Avec sa participation dans The Voice, La Plus Belle Voix, il compte prouver à son entourage qui ne l’a pas toujours soutenu dans sa démarche, qu’il a sa place dans le milieu musical. Il a choisi de monter sur scène avec le titre phare d’Amy Winehouse "Back To Black". Les 4 coachs se battent pour cette voix, jusqu’à transporter Mika dans le Livre de la Jungle ! Revivez sa prestation et écoutez sa réaction.

The Voice : Lioan impressionne tous les coachs