L'acteur Philip Seymour Hoffman trouvé mort à New York

La police a été appelée dimanche vers 11H15 (16H15 GMT). Le corps de l'acteur de 46 ans a été découvert dans un appartement de Greenwich village à Manhattan.

Le médecin légiste va devoir déterminer les causes du décès. Selon le New York Post citant des sources policières, il s'agirait d'une overdose et le comédien aurait été trouvé avec une aiguille dans le bras.

Seymour Hoffman était devenu connu du grand public en 1997 pour son rôle de Scotty J, dans le film "Boogie nights". Il avait obtenu l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle de Truman Capote dans le film du même nom en 2006, un rôle qui lui avait également valu un Golden Globe la même année.

Il était père de trois enfants.