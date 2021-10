Hockey : les Dragons de Rouen accusent le coup

Et c’est le moral en berne qu’ils tenteront de réagir dans les Alpes. Nouvel épisode d’une fin de mois bien sombre : une sévère défaite en finale de Coupe de France à Bercy contre Angers, dimanche 26 janvier (4-0). Les Rouennais semblent avoir du mal à digérer l’après Continental Cup disputée début janvier et l’enchaînement infernal de 14 matchs disputés depuis le 27 décembre ! Toujours largement leader du championnat, certes, les Jaunes et noirs se rendront dans l’Isère pour tenter d’obtenir une nouvelle victoire face au cinquième(ils s’étaient imposés sur l’île Lacroix (2-0), fin novembre). Les Grenoblois restent sur une défaite face à Brest (4-2) lors de la dernière journée.

Manque de jus

Pour le RHE, les voyants sont au rouge. Car voilà, mardi 28 janvier, les joueurs de Rodolphe Garnier se sont une nouvelle fois inclinés. Lors de la 23e journée, au terme d’un match serré, le Dauphin Briançon et ses Diables rouges ont mangé du Dragons en inscrivant le but de la victoire, 45 secondes avant la fin du match (2-1).