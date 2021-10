A l'hiver 54, l'abbé Pierre lançait son célèbre appel : "une femme est morte...".

Ce samedi 1er février 2014, 60 ans après, partout dans le monde, les compagnons lancent le second appel d’Emmüs, contre l'explosion de la précarité et de la misère. On compte aujourd'hui : 8,8 millions de pauvres en France.

Dans l'Orne, la communauté Emmaüs est située Chemin des Planches, à Alençon. Stipo, responsable d'Emmaüs-Alençon, Régis, responsable adjoint, et Bernard (compagnon) étaient ce samedi matin les "Invités de la Rédaction" de tendance Ouest-Orne:

L'appel d'Emmaüs contre la misère ce samedi partout dans le monde Impossible de lire le son.

A Alençon, l'appel 2014 d'Emmaus, sera lancé ce samedi à 11h, Place Lamagdeleine.