Transwatch vous facilite la vie

En 2003, Antonio Barberas se retrouve dans cette situation. C'est une véritable prise de conscience de la difficulté de vivre "normalement" lorsqu'on perd un de nos sens ou lorsqu'on est tout simplement en panne de véhicule. À cette époque Barberas est consultant dans le développement des compétences en entreprise. Sur demande d'un client, il fait des recherches sur les produits d'assistance déjà existants et réalise qu'ils sont tous obsolètes. Il décide alors d’inventer lui-même un produit qui répond à ses attentes. En 2012, il trouve un investisseur normand et lance la fabrication en Suisse. En janvier 2014, les premières montres sont commercialisées. "Les premiers chiffres sont très encourageants : sur une trentaine de contacts, une personne sur cinq est devenue utilisatrice"

Discrète et efficace

Contrairement aux bracelets de sécurité peu esthétiques et au champ d’action réduit, Transwatch ressemble à une simple montre et fonctionne partout grâce à sa puce autonome. “Nous voulions destigmatiser le produit et faire en sorte que les gens ne se sentent pas épiés ou emprisonnés”, explique Antonio Barberas. En effet, la montre s'accroche à tous les réseaux GSM sans distinction, y compris à la mer (elle est waterproof) et à la montagne (résiste à l'altitude). La géolocalisation est automatiquement activée sur chaque appareil mais la plateforme ne l'utilise qu'en cas de demande, par exemple en cas de personne disparue. "La personne n'est pas connectée pour être surveillée mais en cas de besoin elle sait qu'elle peut utiliser cette connexion", précise le créteur.

Le principe est simple : en cas de problème (agression, malaise, accident...), l’utilisateur est mis en relation avec la plateforme à l’aide d’un simple bouton. Ce système permet de trouver une solution adaptée dans les meilleurs délais. "Les utilisateurs de Transwatch peuvent joindre notre plateforme 7j/7 et 24h/24, nous traitons tous les appels et si besoin nous les transférons aux pouvoirs publics. Deux tiers des appels passées aux pompiers ne sont pas de véritables urgences. Notre système permet de trier les appels et ne pas encombrer les lignes d'urgences". Destiné à tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer, de façon permanente (handicap moteur ou mental) ou ponctuelle (grossesse alitée, jambe dans le plâtre...), un service d’aide à la personne est également disponible : la plateforme met en relation l'utilisateur avec un réseau de 12,000 prestataires dans toutes la France.

La solution de demain

Antonio Barberas insiste sur l'aspect préventif de son invention : "Il faut agir aujourd'hui pour ne pas subir demain". Il se veut le précurseur qu'une vie plus paisible avec un sentiment de sécurité permanent. "La création du logo et du site ont été murement réfléchis : la police, les couleurs et les formes sont pensées pour évoquer le confort et la confiance", ajoute-t-il. D'ici 2017, il souhaite ouvrir une centaine d'agence dans toute la France.

Pratique : la montre Transwatch à 59,90€ par mois. Une quinzaine de modèles disponibles pour homme, femme et enfant..Garantie 48 mois. Plus d'infos sur www.transwatch.fr