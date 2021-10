Un skipper devant le tribunal de Cherbourg

Un skipper de 35 ans qui a manqué de causer une catastrophe maritime était à la barre du tribunal de Cherbourg, mardi 28 janvier.

Le 19 octobre dernier, il s'apprête à rentrer dans la petite rade de Cherbourg... et du même coup, coupe la route au ferry Oscar Wilde, avec à son bord 600 passagers ! Le pilote du port, qui manoeuvre le ferry, active 5 fois la sirène pour avertir le plaisancier, et tente une liaison radio... Mais rien n'y fait, car le skipper est ivre et a consommé des stupéfiants ! Le pilote de l'Oscar Wilde parviendra à stopper les moteurs avant de battre en arrière. "A 15 minutes près, c'était soit la collision avec le voilier, soit l'échouage du ferry" explique-t-il à la barre.

Le skipper inconscient, qui a déjà 5 mentions à son casier judiciaire pour sa consommation d'alcool et de stupéfiants, écope de 60 jours d'amende à 15 euros. Chaque jour non payé se transformera en jour de prison ferme. Il devra aussi prendre à sa charge un stage de sensibilisation sur les dangers de la consommation de stupéfiants.