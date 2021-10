Rouen : le Stade Diochon, 12 000 places, et un avenir incertain

Il y a un an, le Stade Robert-Diochon était au centre de toutes les attentions lors du mémorable parcours du FC Rouen en Coupe de France - et notamment un 16e de finale face à l’Olympique de Marseille, ou encore à l’occasion d’un match de l’équipe de France féminine de football contre le Brésil. Un an plus tard, après la descente aux enfers du FCR, l’enceinte de 12 000 places située au Petit-Quevilly sonne creux. Or, le 18 janvier, le match de Fédérale 2 de rugby “de gala” entre le Stade rouennais et le Paris Université Club, a de nouveau fait résonner les travées où avaient pris place près de 5 000 spectateurs. Un succès qui rappelle que Diochon a toute sa place dans une agglo d’un demi-million d’habitants.

"Un grand potentiel"

Toutefois, le Stade rouennais, qui investit au stade Mermoz, n’a aucune intention de s’y installer, “sauf, éventuellement, lors d’événements ponctuels”, affirme Marc-Antoine Troletti, le président du club de rugby. Qu’en est-il du côté de la Ville de Rouen, propriétaire de l’enceinte ? Le maire sortant Yvon Robert évoque le sujet dans son programme électoral pour les prochaines Municipales. “Diochon a un grand potentiel, confie-t-il. Mais uniquement dans le cadre d’un contrat d’agglomération”.

Dans les mois et années à venir, la Crea, future métropole, pourrait donc “récupérer” le stade. D’autant plus que la constitution d’un grand club de football a été évoquée par Frédéric Sanchez, président de la Crea. “Cela supposerait d’engager des travaux”, précise le maire de Rouen. “Il faudrait repenser les tribunes latérales, le stationnement, l’accessibilité”. Mais Yvon Robert met en garde : “Je suis dans une logique d’avenir. Cela n’aurait aucun sens avec une équipe en Division d’honneur. Qui sait, dans cinq ans, on en aura peut-être une en Ligue 2. Mais cela dépendra des dirigeants sportifs”.

Du côté du FC Rouen, Diochon est ancré au plus profond de l'histoire du club. "Tout notre club s'est bâti autour du stade, notre stade mythique. Il représente nos racines", rappelle Fabrice Tardy, le président du club. Deuxième club de haute-normandie en terme de licenciés, doté d'excellentes équipes jeunes ou d'une équipe féminine évoluant en D2, le FCR se sent toujours à l'aise dans sa grande maison, malgré son équipe première rétrogradée en sixième division nationale. "Le club se reconstruit. Arrêtons de brûler les étapes", avertit Fabrice Tardy. Les Diables rouges auront toujours leur mot à dire.

Thomas Blachère