Agglo de Rouen : des cambrioleurs arrêtés en flagrant délit

Vendredi 24 janvier, d'abord, à Bois-Guillaume, rue Sainte-Venise, la police municipale avait mis en fuite deux jeunes hommes au comportement très suspect. L'un se trouvait dans la cour d'une maison et l'autre faisait le guet. Des traces de pesée ont été découvertes peu après sur la porte-fenêtre de l'habitation. Le guetteur, âgé de 17 ans et résidant dans les Hauts de Rouen, a pu être interpellé sur place. Le second, jeune majeur, un peu plus tard. Ils ont tous les deux reconnu les faits. Le majeur a reçu une convocation par Officier de Police Judiciaire (COPJ) et le mineur sera convoqué devant un juge pour enfants.

Enfin, dimanche 26, vers 4h30 du matin, c'est un jeune voleur alcoolisé qui a escaladé la façade d'une habitation de la rue du Petit Cours, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, et s'est introduit à l'intérieur pour y dérober un permis de conduire et deux téléphones portables. Sauf qu'une patrouille de police secours l'a vu en train de fuire en enjambant une barrière. Il a pu être facilement interpellé. Agé de 20 ans, il est domicilié à Elbeuf.