Extorsion avec violence avec arme devant les assises de l'Orne

Un première affaire qui concerne une extorsion avec arme, par 5 jeunes adultes, dont 4 de la région parisienne. 3 comparaissent détenus. 1 est libre. La dernière est l'ex-petite amie d'un des 3 détenus. Les 4 Franciliens auraient extorqué des information à la fille, sur l'un de ses ex-petits amis, avant d'aller l'agresser chez lui, à Condeau, dans le Perche, en janvier 2012. Ils l'ont menacé avec un couteau, puis ligoté.

3 des Franciliens avaient pénétré dans la maison, alors que les parents du jeune percheron étaient partis en vacances. Le 4ème attendait au volant de la voiture du gang. Les 4 jeunes voulaient le code du coffre. Mais il n'y avait pas de coffre ! Ils ont alors volé la carte bancaire de leur victime, mais aussi de l'argent, un téléphone portable...

Le plus âgé de ce gang, Mesut Merter, aujourd'hui 24 ans, est en récidive et il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Il est déjà connu de la justice pour trafic de stupéfiants, conduite sans permis, violence en réunion avec arme. Les autres, à peine âgés d'une vingtaine d'années à l'époque des faits, risquent entre 5 et 30 ans de réclusion.

Ce lundi matin, la Cour s'est intéressée à leur personnalité : peu voire pas d'études, mais des familles assez bien insérées. L'un est déjà connu pour vol à main armée avec séquestration, un autre pour vol aggravé en réunion...

Ce lundi après-midi, la Cour reviendra sur le détail des faits. Le verdict est attendu mardi soir.