Oissel : des employés ligotés et une cargaison volée

Il est 0h15 ce mercredi 22 janvier, lorsque des malfaiteurs armés ont ligoté des salariés d'une entreprise de transport près de Rouen et ont volé un camion rempli de matériel informatique et de parfum.

Cinq braqueurs ont contraint quatre employés de la société Bernard Transports à charger un camion de matériel divers avant de les ligoter et de prendre la fuite. L'un des hommes, qui a réussi à détacher ses liens en une dizaine de minutes, a prévenu la police le plus rapidement possible. Les malfaiteurs, probablement armés de kalachnikov, sont actuellement introuvables.

L'enquête à été confiée au service régional de police judiciaire de Rouen.