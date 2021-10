50502. Saint-Lô, Mathieu Johann lance sa campagne sur facebook

François Brière, divers droite, a créé la surprise le samedi 18 janvier en annoçant la présence en 3ème position sur sa liste de Mathieu Johann, une figure populaire de Saint-Lô.

Rappel et biographie saint-loise

L'artiste saint-lois a tenu, dans un long texte posté sur sa page facebook, a rappelé que son amour pour la ville et son implication dans la vie locale ne datait pas de... samedi dernier !

La meilleure défense est... l'attaque

Pour devancer les critiques qui jugeraient son engagement comme opportuniste, Mathieu Johann, sous forme chronologique et biographique, retrace les grandes étapes de son parcours et de ses activités à Saint-Lô de 1992 à aujourd'hui. du conseil municipal des jeunes au QG, en passant par Planet R, Radio Manche et le Secours Populaire.

L'artiste et chef d'entreprise conclu en expliquant les raisons de son soutien à François Brière : "J'ai choisi de soutenir François Brière parce que c'est un homme honnête et rassurant pour que Saint-Lô grandisse demain. Je le sais et j'en ai la preuve : sa seule motivation est de servir notre ville".