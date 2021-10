Centre hospitalier du Cotentin : l'intersyndicale boycotte les voeux de l'hôpital

L'intersyndicale du Centre Hospitalier Public du Cotentin (CHPC) annonce qu'elle va boycotter les voeux de la direction. Ils sont organisés ce mardi 21 janvier à l'hôpital Pasteur de Cherbourg, et il en sera de même pour toutes les antennes du CHPC.

La CGT, FO et l'Unsa sont opposés depuis plus d'un an au directeur de l'hôpital Pasteur sur des mesures de réorganisation du temps de travail. Ils considèrent qu'elles mettent en danger les agents. Ils dénoncent notamment "des fiches de poste trop chargées, des tâches irréalisables et une désocialisation des salariés".

En novembre dernier, la ministre de la santé annonçait le lancement d'une "mission nationale d'appui" pour tenter de régler le conflit à l'hôpital Pasteur.