50502. Municipales : Mathieu Johann (finalement) sur la liste Brière à Saint-Lô

Non seulement, il sera sur la liste, mais en plus, il sera "n°3". En clair, l'ancien star académicien jouera un rôle important si la liste de François Brière est choisie pour présider aux destinées de la ville-préfecture de la Manche.

Une information suprenante lorsque l'on se fie aux déclarations de François Brière le 18 novembre dernier.

Reste à connaître les raisons de ce retournement de situation entre le 18 novembre et le 18 janvier. Quoi qu'il en soit c'est un renfort de poids que reçoit François Brière dans une course à la mairie qui s'annonce de plus en plus indécise à Saint-Lô.

J'ai la grande satisfaction de vous annoncer la présence sur ma liste @saintlo2014 et l'implication active de @mathieujohann. — François Brière (@FrancoisBriere5) 18 Janvier 2014