Lors d'une opération de contrôle de vitesse, à 10h30, un conducteur a été flashé à 139 km/h au lieu de 90 à Rouellé. Vitesse retenue, 132 km/h.

L’automobiliste âgé de 34 ans, n’a plus de permis de conduire, retiré, et plus de voiture, immobilisée.