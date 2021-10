Horseball : les Coutainvillaises en tête du championnat de France

Une victoire assez nette, samedi 11 janvier, face aux Parisiennes de Gif-sur-Yvette, sur le score de 10 à 4 et succès nettement moins large contre Lacanau, 7 à 4, dimanche 12, après avoir été longtemps malmenées. Le bilan du week-end est réellement satisfaisant et pour la première fois depuis deux ans, les roses prennent la tête du championnat. Une position de leader qui reste fragile, car acquise, pour l'heure, à la différence de buts au détriment de Chambéry, 2ème.

Les Savoyardes seront d'ailleurs, les prochaines adversaires des Manchoises, lors du prochain week-end de compétition à Saint-Lô. Pour les garçons, le week-end a en revanche été plus compliqué dans la Sarthe avec une défaite et un nul face au leader Bordeaux (10-6) et contre Rouen (5-5). Au classement, les Manchois sont 4ème avec 7 points de retard sur Bordeaux. Prochain rendez-vous, également à Saint-Lô, les 21 et 22 février.

Classement Pro élite féminine:

1. Coutainville Agrial : 18 / +26

2. Chambéry : 18 / +23

3. Lacanau : 13 / +6

4. Nancy Cheval Liberté : 12 / -2

5. Montpellier Vallon : 11 / +9

6. Ouest Horse Ball : 10 / -5

7. Gif : 8 / -17

8. Hauteville GC : 6 / -40

Classement Pro élite

1. Bordeaux : 24pts / +38

2. Arles HCC : 23pts / +27

3. Chambly : 19pts / +6

4. Coutainville Izzea : 17pts / 00

5. Aramon : 14pts / -3

6. Nantes Husse : 14pts / -7

7. Lille / HEM Herock : 13pts / -8

8. Rouen : 13pts / -16

9. Bellegarde : 12pts / -16

10. Angers : 11pts / -21