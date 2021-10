Elbeuf : elle lui vole sa voiture malgré un plâtre à la jambe

Le mercredi 8 janvier vers 23h, un homme se présente au commissariat d'Elbeuf. Il explique avoir pris en stop une jeune femme qu'il connaît et qui avait la jambe gauche dans le plâtre. Vers 20h, l'homme doit s'arrêter pour faire quelques courses. Il laisse donc la jeune femme patienter dans la voiture.

A son retour, sa voiture, une Renault Twingo, a disparu et l'auto-stoppeuse est introuvable. La police commence des recherches et retrouve la domicile de la jeune fille à Sotteville-lès-Rouen. Vers 23h10, ils arrivent au domicile de ses parents et l'aperçoive, à l'extérieur de la maison. Alors qu'ils s'apprêtent à la contrôler, celle-ci rentre précipitamment.

Les policiers sonnent et le père de la jeune fille les autorisent à entrer alors qu'elle tentait de se débarrasser de la sacoche Adidas ainsi que du GPS de la victime.

Elle a été placée en garde à vue et la Renault Twingo est toujours recherchée.