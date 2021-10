50129. Cherbourg : le rachat de l'Odéon par CGR signé ce jeudi

D'ici quelques semaines, Cherbourg comptera donc deux cinémas CGR. Le premier, un multiplexe de 12 salles, ouvert il y a 10 ans près du port de commerce. Le second est également bien connu des cinéphiles : il s'agit de l'Odéon, cinéma labellisé art et essai, situé rue Marechal Foch.

Il y a près d'un an, Fadila Chambelland, directrice énergique de l'Odéon, annonçait qu'elle cherchait un repreneur, afin de profiter d'une retraite bien méritée. L'important, pour la directrice : que son successeur poursuive sa programmation spécifique qui lui vaut d'avoir 3 labels supplémentaires, Recherche et Découverte, Patrimoine, et Jeune Public. "C'est une programmation pointue, j'essaie d'apporter quelque chose de différent de mon confrère du CGR, à nous deux je pense que l'on se complète", confiait alors Fadila Chambelland.

Généraliste au multiplexe, art et essai au centre-ville

C'est donc le groupe de son concurrent qui reprend l'Odéon, la signature officielle interviendra jeudi 9 janvier, en présence de la nouvelle directrice, qui arrive d'Auxerre. "C'est une personne qui vient d'un cinéma que nous avions aussi racheté, un cinéma indépendant à la programmation assez pointue. Fadila Chambelland restera à ses côtés pour la conseiller, dans un premier temps" précise Robert Laborie, directeur du développement du groupe CGR.

Cependant, le groupe souhaite conserver l'esprit art et essai de l'Odéon. "Nous voulons pouvoir faire une programmation complémentaire au multiplexe et non pas concurrencielle, comme cela a pu être parfois le cas sur certains films. Comme aujourd'hui, nous pourrons proposer un film en VO à l'Odéon et en VF au CGR, mais aussi élargir la programmation, plus pointue en centre-ville, plus généraliste au multiplexe. Ce sera aussi l'occasion d'étoffer la diffusion d'opéras ou de concerts."

Les salariés conservés

L'activité art et essai devrait donc être conservée, le groupe s'y est engagé auprès du maire de Cherbourg. "Nous souhaitons aussi poursuivre les activités auprès des écoles, les organisations de festivals."

Le directeur du développement indique aussi que les salariés seront conservés. Les spectateurs, eux, bénéficieront d'une même carte de fidélité pour les deux cinémas. Quant à l'exploitation, elle débute dès à présent. D'ici peu des logos du groupe vont apparaître dans l'Odéon.

BONUS AUDIO : pour plus de détails, notre interview avec Robert Laborie, directeur du développement chez CGR Groupe