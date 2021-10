Nouvelle campagne de recensement à Hérouville Saint-Clair

Cinq agents ont été recrutés à Hérouville pour procéder au recensement de la population de la commune. Madame Roselyne PETETIN, Madame Christèle LATHIERE PERRARD, Madame Alison CRESTE, Madame Samia BELOUADANI et Monsieur Sammy FADIL

sillonneront les rues hérouvillaises à partir du 16 janvier. Formés par l’INSEE les 8 et 15 janvier, chacun d’entre eux disposera d’une carte de présentation assortie d’une photo.

Cette année, 815 logements seront recensés par ces 5 agents répartis chacun sur un secteur particulier, comprenant tous les quartiers dont notamment le 10.10 Belles Portes (62 logements), le 10.02 Grand Parc (48 logements), le 602 Le Val (36 logements) et les nouvelles résidences « Les Olympiades » et « Pierre de Coubertin » (rue Guyon de Guercheville) et le bâtiment E du 1958 rue des sources.