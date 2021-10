50129. Cherbourg : 8 mois de prison pour les trafiquants de billets

Trois ressortissants camerounais âgés de 22, 27 et 41 ans ont été condamnés en comparution immédiate à Cherbourg ce lundi 6 janvier pour escroquerie. Ils avaient été interpellés le 11 décembre dernier, chez un commercant de Cherbourg, en flagrant délit, alors qu'ils tentaient d'utiliser la technique du "wash wash" ou "billet sale". Cela consiste à reproduire de faux billets grâce à une enveloppe à double fond et des morceaux de papiers encrés de noir, coupés à la taille de billets de 20, 50, 100 ou 500 euros. "Un système curieux de duplication des billets" selon le président du Tribunal.

Les hommes de 27 et 41 ans ont été condamnés à 18 mois de prison dont 8 mois ferme, avec mise à l'épreuve de 2 ans, obligation de travail et 600 euros d'amende. Ils sont maintenus en détention. Le plus jeune écope d'un an de prison avec sursis et de 600 euros d'amende.