Rando VTT au profit du téléthon dimanche à Montsecret

Ce dimanche, commencez vos bonnes résolutions en faisant du sport, et en plus pour la bonne cause! Afin d'éviter la confrontation des événements organisés le week-end du téléthon début décembre, le tinchebray cyclo vous propose ce premier week-end de janvier une randonnée VTT dont les bénéfices seront reversés pour le téléthon.

2 parcours sont proposés: 23km (départ 9h30) et 40km (départ 9h), afin que tous les niveaux puissent participer.

Les inscriptions se déroulent uniquement sur place. Il vous faut un certificat médiacl autorisant la pratique du VTT si vous n'êtes pas licenciés.

RDV dimanche à 8h15 près du Kiosque de Montsecret. Pendant la course, vous aurez du ravitaillement et à la fin, un pot est organisé avec touss les participants.

Ecoutez Jean-Claude Lagarde, président de Tinchebray cyclo, nous présenter la manifestation: