Pour 8 personnes

Ingrédients :

2 disques de pâte feuilletée

100 g de beurre mou

100 g de sucre glace

1 cuillère à café de maïzena

2 œufs

100 g de noix de coco râpée

150 g de crème pâtissière

1 jaune d’œuf

1 fève

Préchauffer le four à 250°C

Travailler à la spatule le beurre, le sucre et la maïzena. Incorporer les œufs battus et la noix de coco râpée. Ajouter la crème pâtissière et réserver.

Etaler un disque de pâte sur une feuille de papier sulfurisé, badigeonner le bord avec un jaune d’œuf. Garnir avec la crème en laissant un bord libre de 2 cm, ajouter la fève. Recouvrir du deuxième disque et souder fortement les bords.



Décorer la surface à l’aide de la pointe d’un couteau. Badigeonner au jaune d’œuf et enfourner environ 30 minutes.