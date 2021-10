infographie, plages, Pavillon bleu

Il est vrai que Charles de Gaulle n'a jamais fait mystère de son attachement à la religion catholique.

Pour percer le tréfonds de cette âme, l'auteur a pieusement recueilli, entre témoignages, lettres, écrits et discours, tout ce qui dans l'enfance, la jeunesse et le destin du chef de la France Libre semble porter la marque d'une foi agissante. Et de fait, chacun des sept chapitres de cet axe chronologique, de la naissance en 1890 à la mort en 1970, nous révèle que Charles de Gaulle, choisissant toujours le bien contre le mal, était convaincu, tel un nouveau Rousseau, de suivre la loi que Dieu souffle à la conscience de tout homme de bonne volonté.

Une foi pétrie d'humanisme, qui n'est pas sans rappeler celle de Jacques Maritain.



Une vie sous le regard de Dieu

Auteur : Laurent de Gaulle

Genre : essai

Edition : L'œuvre, 208 pages, 17 €





