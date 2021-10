Chez les moins de 16 ans, la distinction est revenue au lutteur Mohammed Guzel, champion de France cadet, devant l'escrimeuse Delphine Dussaule. Quentin Narbonne, vainqueur de la Coupe de France de BMX, est le lauréat parmi les plus de 16 ans. Pour les sports collectifs, le 4 de couple cadettes et les Axelines ont recueilli le plus de suffrages. La performance de l'année est revenue à Fabien Delahaye, vainqueur de la transat AG2R.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire