Chômage : + 2,6 % en novembre dans l'Orne

Après une légère baisse au mois d'octobre 2013, le chômage repart à la hausse en France avec 17 800 demandeurs de plus inscrits en catégorie A, c'est à dire ceux qui n'ont aucune activité, en novembre 2013.

+2,6 % dans l'Orne

La Basse-Normandie comptait à la fin novembre 65 620 demandeurs d'emplois inscrits en catégorie A, ce nombre augmente de 0,7% par rapport à la fin octobre. Sur un an, il est en hausse de 3,6%. Toutes catégories confondues, notre région compte 110 771 personnes inscrites à Pôle Emploi, soit une hausse de 5,6% en un an.

Par département, la hausse est plus contenue dans le Calvados (+0,4%) et la Manche (+0,2%). On ne peut pas en dire autant pour l'Orne, qui voit le nombre de chômeurs sans aucune activité augmenter de 2,6%.

Vive réaction de Bertrand Deniaud

Face à ce chiffre impressionnant, Bertrand Deniaud, conseiller régional de l'Orne, estime que "les choix socialistes mènent la France et les Français à la ruine. Il faut très vite revenir à du sérieux et à la raison et annuler le budget voté par les députés socialistes, dont Joaquim Pueyo." Pour l'élu UMP, "L’'Etat doit faire de vraies économies et baisser les charges sur l'’emploi. (...) On augmente la TVA dans quatre jours, ce qui va assommer durablement les Français et les mettre KO."