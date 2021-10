Les centenaires de la Manche se racontent à Cherbourg

"Mémoires de centenaires" est une exposition qui retrace la vie de 24 centenaires de la Manche, âgés de 97 à 107 ans. A travers des témoignages audios recueillis par l'association cherbourgeoise Mémoires et Terroirs et les portraits photographiques de Thomas Jouanneau, on apprend à connaître ces anciens, qui se sont confiés pendant plusieurs heures à Marie Tassel et Elisabeth Nodinot.



Les guerres, les grands moments de la vie, leurs loisirs, leur travail, l'évolution de la société... Voilà les grands thèmes de cette exposition, déjà présentée cet automne à Saint-Lô et Mortain.

Marie Tassel, collectrice de mémoire, était l'invitée de Tendance Ouest, samedi 21 décembre :

"Mémoires de centenaires", jusqu'au 15 janvier à la salle des fêtes de Cherbourg, place centrale.