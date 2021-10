La marionnette de Stromae aux Guignols de l'info

Le succès de Stromae dépasse les frontières musicales. Le chanteur, qui est parvenu à écouler plus d'un million d'exemplaires de son album "Racine carrée", fera l'année prochaine son entrée aux "Guignols de l'info", l'émission satirique diffusée chaque soir vers 20h sur Canal+.

L'artiste conclut 2013 en beauté puisqu'il devient le meilleur vendeur d'album de l'année. En seulement quatre mois, son opus a passé le cap du million de copies écoulées. Stromae a vendu deux fois plus que les Daft Punk, malgré leur tube estival "Get Lucky", et détrône aisément Les Enfoirés.