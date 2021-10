Rouen : deux ados voulaient dévaliser un magasin d'électroménager

Encore une fois, c'est l'appel d'un riverain qui a permis une réaction rapide de la police et une interpellation des suspects. Ce mardi 24 décembre, vers 6 heures du matin, deux jeunes adolescents avaient brisé, apparemment à coups de pied, la vitrine d'un magasin d'électro-ménager de la rue Lessard, à Rouen, sans savoir qu'un voisin avait assisté à la scène et appelé le "17".

Les policiers sont arrivés à pied, pour rester discrets, et ont alors découvert les deux apprentis cambrioleurs, encapuchonnés et gantés. L'un a tenté de fuir mais a été rattrapé sur le parking de la clinique Mathilde, toute proche, l'autre a été interpellé sur place. Agés de 14 et 15 ans, domiciliés à Rouen, ils ont reconnu, devant les policiers, avoir voulu commettre un vol dans ce magasin. Ils ont été placés en garde à vue.