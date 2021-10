Tempête Dirk : un morceau de l'église Saint-Maclou de Rouen s'écrase sur le parvis

Heureusement, le bloc de pierre, qui s'est écrasé sur le parvis de l'église Saint-Maclou, à Rouen, dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 décembre, n'a pas fait de victime. Ce matin, les pompiers, les services de la Ville de Rouen et de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac, Etat), étaient sur place pour sécuriser et évaluer les dégâts.

D'après nos constatations sur place, il s'agit de la pointe surmontant l'une des baies du porche. Une partie s'est détachée et a fini sa course plus de dix mètres plus bas, sur le parvis. L'église Saint-Maclou, joyau de l'architecture gothique, sort tout juste d'une importante opération de restauration.