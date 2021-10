La tempête a fait quatre morts en France et en Grande Bretagne

Les vents violents et de fortes pluies frappent depuis le début de l'après-midi de ce lundi 23 décembre la France et la Grande Bretagne. On déplorait déjà en fin d'après-midi le décès de quatre personnes, dont un garçon de 12 ans victime d'un soudain effondrement d'un mur près de Vire, à Saint-Germain de Tallevende (lire notre article ci-contre). L'information a été confirmée en début de soirée par le ministre de l'Intérieur. Manuel Valls a fait part de sa profonde émotion.

En Bretagne, un marin de nationalité russe était vainement recherché au large de Brest après avoir été projeté en mer d'un cargo. Le vent soufflait à ce moment à près de 120 k/h et la houle était forte de 6 à 7 mètres.

Un homme et une femme sont morts en Grande Bretagne, dans deux accidents distincts. Le corps de l'homme a été retrouvé dans une rivière du nord de l'Angleterre, tandis que la femme a été submergée par le grossissement d'un cours d'eau au Pays de Galles. Les services météoroliques britanniques avaient émis une alerte orange à la pluie (2e niveau le plus élevé) pour la nuit de lundi à mardi.

Les transports ferroviaires sont affectés dans le nord-ouest de la France, en particulier en Basse Normandie. La SNCF a coupé dans les deux sens la ligne Caen-Cherbourg depuis ce lundi 15 h après la chute d'un arbre sur la voie dans le Calvados, immobilisant une vingtaine de trains. La compagnie ferroviaire recommande aux voyageurs de reporter leur voyage.

A 23 h, , près de 90 000 foyers étaient déjà privés d'électricité dans l'Ouest de la France.

Les autorités ont lancé des appels à la prudence à l'attention des automobilistes, invités à limiter leurs déplacements et leur vitesse. Le viadux de calix, à Caen, est fermé toute cette nuit.

A Brest, dans le Finistère, le pont de l'Iroise, où un poids lourd avait perdu son toit pendant la tempête d'octobre, a été également fermé à la circulation jusqu'à demain mardi, 5 h.

Les ponts de Normandie, entre Honfleur et Le Havre, de Tancarville en Seine Maritime et de Saint-Nazaire, en Loire Atlantique, sont interdits aux deux roues, aux caravanes et aux véhicules tractant une remorque.

Les vols aériens sont très perturbés à Brest, Rennes et Lorient au départ et à l'arrivée des vols. Certaines compagnies aériennes avaient anticipé les perturbations probables en réduisant leur programmes de vols.

De même, sans attendre l'arrivée des vents violents et d'une mer qui grossissait d'heure en heure, plusieurs compagnies de navigation ont annulé leurs liaisons en Manche et en Atlantique.

Brittany Ferries a supprimé ses départs de Ouistreham dans le Calvados à destination de Portsmouth mais a maintenu un départ de Cherbourg à 22h30. La liaison de Roscoff à Plymouth a été annulée mais maintenue entre Plymouth et Saint-Malo.

La compagnie LD Lines a ajourné ses départs du Havre et de Dieppe, en Seine Maritime, à destination de Portsmouth et Newhaven.

Dans le Finistère, le remorqueur brestois Abeille Bourbon a été positionné non loin de l'île d'Ouessant, prêt à intervenir en cas de besoin.