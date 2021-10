Rouen : il importait et revendait des dizaines de kalashnikov

Les forces de l'ordre avaient retrouvé en août dernier un arsenal impressionnant d'armes au domicile du suspect composé de dizaines de kalashnikov, de baïonnettes, de chargeurs... Achetées à bas prix sur des sites slovaques, ils revendait les armes pour quelques centaines d'euros sur des sites français.

Lui pensait son activité totalement légale. Les forces de l'ordre en ont décidé autrement. Il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour acquisition, détention et cession d'armes de première et quatrième catégories.

L'enquête continue. La police craint que des armes aient été vendues à des agents du grand banditisme.