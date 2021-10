Migrants à Cherbourg : des logements oui, mais les associations restent vigilantes

Les demandeurs d'asile de Cherbourg auront un toit en 2014, le sous-préfet l'a confirmé aux associations qui accompagnent les migrants installés sur le squat Nordez depuis plusieurs années.

L'Etat propose 22 logements, sur l'ensemble des communes de l'agglomération, pour accueillir les célibataires et les familles,

soit 40 à 50 personnes, en majorité de nationalité afghane. Ils devraient être disponibles le 6 janvier.

Mobilisation ce vendredi soir

"Il s'agit là de l'aboutissement d'une longue mobilisation citoyenne, entamée il y a maintenant plus d'un an (...). Nous reconnaissons et apprécions l'action des services de l'Etat pour mettre fin à une situation inhumaine et scandaleuse," indique le Collectif contre le racisme et les idées d'extrême droite, mobilisé avec l'association Itinérance auprès des demandeurs d'asile.



"Pour autant, ce dispositif étant limité à trois mois, la vigilance citoyenne reste nécessaire pour en assurer la perennisation" poursuit-il. Le collectif appelle donc à une nouvelle mobilisation ce vendredi 20 décembre, à 18h, devant la sous-préfecture de Cherbourg.