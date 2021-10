Prison de Rouen : trafic de cannabis dans les parloirs

Parmi les 19 personnes contrôlées, deux ont été interpellés alors qu'elles tentaient de remettre des stupéfiants aux détenus. Les deux suspects sont donc poursuivis pour remise de stupéfiants et détention de stupéfiants. Le premier, une femme de 25 ans habitant à Notre-Dame-de-Bondeville, possédait sur elle 10 g de résine de cannabis. Le second, un homme de 25 ans résidant à Dieppe, avait sur lui 35 g de résine et 2 g d'herbe. Suite à une perquisition à son domicile, 170 g de résine de cannabis ont été trouvés.

Deux procédures administratives ont également été prises contre deux suspects ayant voulu remettre du tabac à des détenus. Ils devraient être interdits de parloir pendant une période plus ou moins longue.