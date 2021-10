Profitez du marché de Noël à Avranches

Au programme de nombreuses animations pour de joyeuses fêtes ! Le Marché de Noël avec ses chalets vous attend Place Littré avec de belles idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Un manège amusera les plus petits. Lundi 23 et mardi 24 décembre - en après-midi - sculpteur sur ballons. Il y a également des animations jeunesse sous les petites halles ce lundi 23 décembre à 15h avec le spectacle "La cuisine de Bergamote" et à 16h, scène ouverte aux ados.

Ecoutez, Gérard Bordin, maire-adjoint à la ville d'Avranches.