Mort du père Serveau : "interrogations et incrédulité" pour le maire de Sainte-Mère

La paroisse de Sainte-Mère-Eglise vient de perdre son curé. Le Père Serveau, 50 ans, a été retrouvé mort près de son véhicule, sur le mont de Besneville, mercredi soir.

24 communes à sa charge

La nouvelle s'est répandue rapidement dans la paroisse. "Je l'ai appris mercredi soir, explique le maire Marc Lefèvre. C'était l'objet de toutes les conversations sur le marché ce matin. Des interrogations, de l'incrédulité..."

Le père Serveau avait pris ses fonctions à Sainte-Mère-Eglise en septembre 2013. Il devait gérer 24 communes sur deux paroisses différentes. "Une mission, sans doute lourde, comme pour beaucoup de prêtres, mais a priori il était dans la force de l'âge. Nous l'avons entendu plusieurs fois dans ses homélies demander à ses paroissiens de faire preuve de compréhension, il ne pouvait pas être partout".

"On était dans l'avenir"

Marc Lefèvre est d'autant plus incrédule que le père Serveau avait des projets. "Certes, il y avait la messe de Noël, dans quelques jours. Mais au-delà de cela, nous travaillions sur le 70e anniversaire du Débarquement, et notamment sur la messe du 6 juin, qu'il devait conduire sur le site de la Fière. Il s'était montré très enthousiaste. On était dans l'avenir."

Une enquête est ouverte pour comprendre les circonstances de la mort du curé de Sainte-Mère. Le Parquet privilégie la thèse du suicide.

ECOUTEZ ci-dessous Marc Lefèvre, maire de Sainte-Mère-Eglise