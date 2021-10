Les agriculteurs manchois contrôlent la provenance de la viande

C'est une opération que les producteurs de viande mènent régulièrement. Ils étaient mardi à Avranches et Saint-Lô, et mercredi 18 décembre à La Glacerie, près de Cherbourg, pour contrôler les étiquetages de la viande et des plats à base de viande dans les supermarchés.

Membres de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs, ils recherchent le logo bleu-blanc-rouge "VBF", soit "Viande Bovine Française", ou "VPF" pour le porc. Une marque censée apparaître sur tous les emballages depuis l'affaire de la viande de cheval dans les lasagnes. Mais ce n'est pas encore le cas.

Les éleveurs regrettent que trop de viande soit encore importée, et que certains pays européens comme l'Allemagne soient opposés à un étiquetage sur les produits à base de viande. Dans la Manche, 6000 à 7000 exploitants touchent des revenus issus de la filière viande bovine.