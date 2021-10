Rouen : le plan de prévention des risques de Lubrizol soumis au public

Près d'un an après, l'Etat a élaboré un nouveau plan de prévention des risques technologiques qu'il soumet, depuis ce mardi 17 décembre jusqu'au 18 janvier, à une enquête publique.

Ce plan est destiné à maîtriser l'urbanisation autour des sites industriels à hauts risques et l'usine Lubrizol fait partie des plus dangereux en cas Europe. L'objectif est de limiter les effets d'accidents potentiellement liés à ces installations et ayant des effets sur la santé et la sécurité publique.

Le plan rouennais délimite un périmètre d'exposition découpé en quatre zones en fonction de la proximité de l'usine. La première correspond à l'emprise foncière du site Lubrizol. Aucune construction n'y est autorisée, sauf pour l'entreprise elle-même. Dans la seconde zone, toute construction est exclue. Dans la troisième, les constructions autorisées sont limitées et ne doivent pas engendrer l'arrivées de nouveaux habitants. La quatrième autorise les constructions mais avec des recommandations.

L'enquête doit permettre au public d'exprimer son opinion. Trois permanences sont assurées par le commissaire-enquêteur. Les deux prochaines auront lieu le 30 décembre de 14 h à 17 h et le 18 janvier de 9 h à 12 h.

Le public peut également déposer ses observations sur le registre d'enquête à l'hôtel de ville de Rouen ; en les adressant par la Poste à Ville de Rouen - Commissaire-enquêteur, Enquête publique PPRT Lubrizol - 2, place du Général de Gaulle CS 31 402 - 76037 Rouen Cedex ; ou encore sur internet : Sylvain.LAQUIEVRE@rouen.fr.