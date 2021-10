En 2014, de nouveaux aménagements pour l’aéroport de Caen-Carpiquet

Dans cette perspective, la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Caen, gestionnaire de l'équipement, vient d'annoncer le réaménagement, le mois prochain, d'un salon d’honneur. D'ici quelques semaines, deux sociétés spécialisées en transport haut de gamme avec chauffeur doivent aussi investir la plate-forme aéroportuaire. Une seconde sortie sera également créée sur le parc de stationnement réservé au grand public.

Mardi 17 décembre, la CCI a également présenté le nouveau Véhicule de sécurité et de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs (VSSLIA) qu'elle vient d'acquérir. Budget : 600 000 euros. Ce camion (photo) peut "transporter jusqu’à 9 000 litres d’eau, 1 290 litres d’émulseur et 250 kg de poudre. Il atteint la vitesse de 80km/h en 26 secondes .