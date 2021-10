Rythmes scolaires : 202 projets présentés dans la Manche

202 projets ont donc été examinés, votés puis adoptés tous en même temps. La FCPE et les délégués départementaux de l'Education nationale (DDEN) ont voté pour. La FSU, qui dénonce "un simulacre de concertation" et SUD ont voté contre. Le SGEN et L'UNSA se sont quant à eux abstenus. Écoutez la réaction de Patrick Lainé représentant du SGEN CFDT dans la Manche.

manche Impossible de lire le son.

Découvrez à présent une partie des rythmes proposés par certaines communes de la Manche et étudiés par le CDEN. Un document transmis par la FSU à l'issue de la réunion.

* TAP = Temps d'activités périscolaires.

Notez par ailleurs que cette liste n'est pas exhaustive et qu'une centaine de propositions restent à étudier.