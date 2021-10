Exercice de sauvetage en mer de grande ampleur au large de Port-en-Bessin

Dimanche 15 décembre vers 9h du matin se tenait un exercice sous l’initiative de la station SNSM de Courseulles-sur-Mer en collaboration avec le chalutier de Port-en-Bessin Jérémie-Teddie, de la station SNSM de Port-en-Bessin et les casernes de pompiers de Bayeux, Courseulles et Isigny.

A 9h30 Monsieur Marie Paul, patron-pêcheur du Jérémie-Teddie, signale au CROSS Jobourg sur VHF Canal 16 subir (pour exercice) un incendie dans son compartiment machine. Le CROSS déclenche la vedette de deuxième catégorie de Courseulles-sur-Mer dans l’objectif de venir extraire l’équipage. En même temps, 3 semi-rigides des pompiers sont mobilisés pour venir combattre l’incendie. Alors que les moyens sont en transit vers la zone d’exercice, le patron du Jérémie-Teddie annonce au CROSS que la situation sur zone se dégrade : un blessé et un radeau percuté à la dérive avec 2 personnes à bord.

Le CROSS fixe les objectifs et nomme la vedette de Courseulles-sur-Mer OSC, (On Scene Coordinator/ Coordonnateur sur les lieux. L’OSC, est une pièce maîtresse du dispositif de sauvetage, il devient les yeux du CROSS indispensable pour définir la tactique dans les situations complexes).

Peu après, une deuxième intervention (pour exercice) s’est déroulée un proche côtier avec un navire coulé dans l’ouest de la sortie de port de Port-en-Bessin, une personne à la dérive et une personne disparue. Cette opération mobilisa la vedette SNSM de Port-en-Bessin et autre semi-rigide des pompiers. Les manœuvres se sont succédé sur les 2 exercices durant 3 heures dans des conditions éprouvantes.

Cet enchaînement d’événements permet, lors d’un exercice, de balayer un large faisceau de gestes techniques : embarquement de pompiers à bord avec leur matériel de lutte contre l’incendie ; lutte en machine contre l’incendie ; embarquement d’une équipe médicale et évacuation de blessés ; recherche à la mer et récupération de naufragés ; prise des fonctions d’OSC… La maîtrise de ces procédures nécessite un entraînement régulier au plus proche du réel que le CROSS ne peut qu’inciter conformément au vieux proverbe : "entraînement difficile guerre facile".

En tout, ce sont près de 10 navires qui se sont trouvés engagés dans ces 2 exercices démontrant le sérieux, la maîtrise et l’entrain de ces équipes pour leur mission.