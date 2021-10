Deux opticiens de Rouen lancent les lunettes 100 % françaises

“Les gens sont de plus en plus sensibles à l’idée d’acheter des produits locaux et d’investir de l’argent dans l’économie française”, affirme Baptiste Jacquemart. “Cela permet aussi de valoriser un savoir-faire français en la matière et même local puisqu’un de nos fournisseurs est à Evreux”.

A quels prix ?

Pour relever ce défi, il a fallu un long travail aux deux jeunes hommes, “près de quatre mois de recherches pour pouvoir remplir nos présentoirs, le temps de trouver les fournisseurs mais aussi de vérifier que les produits étaient bien de fabrication française”.

Et à ceux qui craindraient des lunettes plus onéreuses, les deux opticiens répondent de façon catégorique que leurs prix ne sont pas plus élevés qu’ailleurs. “Nous faisons moins de marge mais, à côté, pour des prix équivalents, nous proposons des produits de meilleure qualité, qui n’auront pas subi les aléas d’un long trajet depuis la Chine ou les pays de l’Est”. Et depuis trois mois, les clients sont là. Ils semblent voir l’initiative d’un bon œil.

Pratique. Lunettes en Seine. 55 rue Cauchoise.