Sortir en région : mardi 17 décembre

CALVADOS

A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’OMAC de Moyaux propose un spectacle jeune public "Pinocchio, la Marionnette. Il était une fois...un morceau de bois...". Pinocchio court d'une aventure à l'autre, en quête de liberté. Plus étourdi que mauvais, plus malchanceux que méchant, il fourre son nez dans les mauvais coups, soucieux avant tout d'ouvrir bien grands ses yeux pétillants de malice sur le monde. Entrée : 3 € (gratuit pour les moins de 12 ans ). C'est au Foyer Espace Culturel mardi à 19h.

2 avant-premières ce mardi soir à l''UGC Ciné Cité de Mondeville. Angélique revient sur grand écran ! La marquise des Anges aura les traits de Nora Arzedener et sera accompagnée de Gérard Lanvin et Tomer Sisley. C'est à 20h. Et puis vous pourrez voir 16 ans ou presque, une comédie avec Laurent Laffitte à 20h15.

MANCHE

Jeudi , le premier contest aquafitness du centre aquatique du Pays saint-lois sera organisé à 20h30. Durant les vacances, le centre sera ouvert sauf le mercredi 25, vendredi 27, samedi 28 décembre 2013 et mercredi 1er janvier 2014.

Mercredi , une grande vente Emmaüs se déroulera à Granville. De 10h à 17h, vous retrouverez jouets, bibelots, meubles, livres, linge de maison ou encore vêtements. C'est à la salle Saint-Nicolas, rue Marine Dunkerque à Granville.

De ce mardi soir jusqu'à dimanche, découvrez "secret" un spectacle de cirque à Cherbourg. Spec­tacle d’une vie, Secret met en jeu les corps-​​à-​​corps d’un homme avec des machines conçues comme "pré­dic­tions méca­niques et matières à effets". Equilibriste, jongleur, créateur et manipulateur d'objets, l'artiste vous en mettra plein les yeux. C'est sous chapiteau place Jacques Demy à 19h. Retrouvez les horaires de la semaine sur www.labreche.fr

ORNE

Ce mercredi le centre aquatique Alencea à Alençon organsie un après-midi jeux de Noël pour les enfants de 15h à 18h,. Pas besoin de réserver. Et puis samedi c'est la venue du Père Noël, les bébés nageurs pourront en profiter le matin de 10h30 à 12h et ce sera l'après-midi pour les autres enfants de 14h30 à 16h. L'occasion de se faire prendre en photo avec lui.

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental d'Alençon invite quatre percussionnistes du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon pour un grand concert de percussions ce mardi. Master-class à 18h30 et et concert à 20h30 à l'Auditorium

La luciole a dévoilé la programmation de cette année 2014 : Arno, Irma, Ben l'oncle soul, Noa Moon, Renan Luce et bien d'autres seront à Alençon ! La billetterie a ouvert lundi pour les abonnés et pour tous les autres. C'est ce mardi à partir de 14h ! Pensez aussi aux chèques cadeau à l'occasion des fêtes de fin d'année ! Grâce à eux, vos proches pourront choisir les concerts qui leur plaisent le plus et acheter des places avec.