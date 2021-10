Rouen : ils proposent aux étudiants de s'équiper à moindre coût

“Ce projet est né l’an dernier du constat que les étudiants ont souvent du mal à s’équiper en électroménager. D’autant qu’ils déménagent souvent et ne trouvent pas toujours repreneurs pour leurs appareils” explique Sarah Adouli, trésorière d’Enactus.

Louer moins cher

Une initiative rendue possible par un partenariat avec ENVIE, association elbeuvienne de recyclage d’électroménager et de meubles. “Nous jouons en fait le rôle d’intermédiaire entre les étudiants et ENVIE. On allège au maximum la tâche d’ENVIE pour réduire le tarif de location.” Les étudiants peuvent ainsi bénéficier d’un réfrigérateur ou d’un lave-linge pour des tarifs allant de 98 à 112€ pour une année d’études incluant la livraison et le service après-vente. Une cinquantaine d’appareils a déjà été livrée depuis trois mois. ¡Loca! devrait s’étendre aux autres étudiants du secteur et proposer une gamme plus large d’appareils et de meubles.



Pratique. Sur internet www.enactusrbs.sitew.fr