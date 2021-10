Noël : notre sélection de cadeaux Made in Caen

> Des lampes

En matière de cadeaux originaux, le tout nouvel Atelier des créateurs de la rue Mélingue à Caen apparaît vite comme un bon plan. Les lampes de François Courson par exemple, à partir de 190 €, séduiront les amateurs d’artisanat, tout comme les créations de la vingtaine d’artisans qui composent cette pépinière d’entreprises, unique en son genre.

Pratique. 7/9 rue Mélingue à Caen.

> Vive les Jeux équestres

L’année 2014 sera celle des Jeux équestres mondiaux à Caen. Le Comité d’organisation a lancé la JEM Box pour profiter de cette événement incontournable l’an prochain. Elle inclut un chèque cadeau de 15 €, une casquette officielle, une place pour l’épreuve du cross du Concours Complet au Haras National du Pin (le 30 août 2014) et le guide des JEM. Pratique: www.normandie2014.com.59 €.

> Le livre des 100 ans

2013 marquait le centenaire du plus emblématique des clubs de football de Basse-Normandie. Avec plus de 500 pages, 1 000 photos, 300 portraits et résumés de matchs et 100 saisons commentées, l’encyclopédie des 100 ans du Stade Malherbe Caen plonge au cœur d’un club. Aucun autre ouvrage dédié au football n’avait su le faire ainsi.

Pratique. www.smcaen.fr. 39,90 €.





> Balade inoubliable

La compagnie Normandie Seven lance une offre alléchante avec des packs à la journée, le week-end ou en semaine. Il s’agit de partir à la (re)découverte de la région à bord d’une Caterham Super Seven, un superbe bolide britannique, pour un parcours inoubliable. L’assurance d’offrir un cadeau pas comme les autres. Pratique. www.normandie-seven.fr. A partir de 390 €

> Savoureux et local

La production de pain d’épices de Pascal Bodet se distingue par sa teneur en miel, à hauteur de 50%, soit beaucoup plus qu’habituellement. La badiane remplace l’anis, comme il va de soi dans les recettes du XIXe siècle qui l’inspirent. S’il les produit dans sa cuisine de la rive droite, il les vend au Comptoir normand, au Verger du Rond Point et à J’irais revoir ma Normandie. Pratique. A partir de 5,70 €.

> Apprivoisez Tandou !

Les peluches sont indémodables et font toujours plaisir aux petits comme aux grands. Tandou de Tendance Ouest et Norman des Jeux équestres mondiaux devraient être les deux grandes vedettes des fêtes de fin d’année. A noter également dans ce rayon, les doudous de Crapaud Poilu, fabriqués par l’artiste caennaise, Marion Chopin. Pratique. www.

tendanceouest.com - 12 €.