Le choeur universitaire de Caen prêt pour un Noël enchanté

Noël peut être aussi bien être chanté que joué. La preuve en sera donnée par le Choeur et orchestre universitaire de Caen les dimanche 15 décembre (17h) et mercredi 18 (20h30), en l’église Saint-André, dans le quartier du Calvaire Saint-Pierre à Caen. “La première date nous donnera l’occasion de présenter un Noël en-chanté avec les deux choeurs allegro et cantabile de l’université inter-âge et une centaine de chanteurs du Cour”, annonce Didier Houry, directeur depuis 1982. Le public sera alors invité à chanter au début et à la fin de ce spectacle festif à dominante vocale. La deuxième soirée, en-jouée, laissera l’orchestre dominer l’ensemble.

L’évolution du choeur est perpétuelle

Fondé en 1963, le choeur universitaire de Caen a cessé d’exister de 1979 à 1982. Il compte aujourd’hui près de 130 chanteurs dont “une quarantaine d’anciens. Il faut savoir que le choeur change beaucoup car entre les étudiants étrangers qui restent un an au maximum, les locaux qui partent en Erasmus ou obtiennent leur diplôme, le renouvellement est inévitable.” S’ajoute à cet ensemble un groupe d’une cinquantaine de musiciens.

Multidisciplinaire, le Cour n’a plus besoin de faire ses preuves. Les concerts donnés ces dernières années plaident en sa faveur. Nombreux sont ceux qui se souviennent de la prestation donnée au Zénith en avril 2012 à l’occasion du spectacle Wolfgang A. Le Cour travaille actuellement à la préparation d’un concert pour la liberté, avec des représentations prévues en mai prochain, dans le cadre des festivités entourant le 70e anniversaire du Débarquement en Normandie.

Pratique. Concerts de Noël les 15 (17h) et 18 décembre (20h30) à l’église Saint-André du Calvaire Saint Pierre à Caen.